Tijdens Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart gisteren werd in Vlezenbeek de gerestaureerde Mariakapel opnieuw ingewijd. De restauratie heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zo'n 40.000 euro gekost.De kapel, die meer dan 400 jaar oud is, heeft een erg speciale betekenis in Vlezenbeek. Door de openluchtviering en processie op 15 augustus leeft de kapel jaarlijks op.