Grimbergen richt beiaardlessen in: "Cultuur levendig houden"

De beiaard is een muziekinstrument dat zo’n 500 jaar geleden in de streek rond Grimbergen werd uitgevonden. Hij bestaat uit klokken die in een hoge toren hangen. “Met een speciaal klavier speelt de beiaardier klassieke muziek, popliedjes en heel soms het stevigere genre,” klinkt het.

Indien minstens vijf geïnteresseerden zich aanmelden om de beiaard te leren bespelen, richt de gemeentelijke academie vanaf volgend schooljaar lessen in. “Wie in Grimbergen woont, werkt of winkelt, is geregeld getuige van een uniek gebeuren: het klokkenspel van de beiaard. De gemeente Grimbergen is trots op haar beiaard en houdt die cultuur graag levendig,” klinkt het. “Het zal niet makkelijk zijn om vijf leerlingen te vinden, maar de traditie leeft in onze gemeente,” aldus directeur Bart Stevens van de gemeentelijke academie.

Op 22 juni organiseert de academie een infodag. “De beiaard staat daar centraal. We zullen dan ook onze oefenbeiaard voorstellen aan het publiek”, aldus Stevens.