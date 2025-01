Karlien Aelvoet gooit leven om als Leni Ark: “Artistieke uitvergroting van mezelf”

Enkele jaren geleden legde Karlien Aelvoet een mooi parcours af in The Voice van Vlaanderen. Na twee jaar hard werken is ze nu klaar om naar buiten te treden met haar alter ego Leni Ark. “Al zou ik het zelf zo niet noemen”, zegt Karlien. “Leni Ark is de artistieke uitvergroting van wie ik zelf ben. Mijn muziek is donkere en mysterieuze elektronische muziek met veel synths en beats. Dat alles wordt overgoten met een etherisch sfeertje.”

Dromerig en innemende elektropop, zo kan je de muziek van Leni Ark omschrijven. “De voorbije jaren zijn er heel wat dingen in mijn leven gebeurd”, klinkt het. “Ik heb beslist om te stoppen met alle zijprojecten die ik deed en me volop te focussen op mijn muziek. Daar gaat het ook in mijn single ‘Sabotage’ over. De enige die je tegenhoudt om voor je doelen te gaan en die te verwezenlijken, ben jezelf. Die boodschap zit in het liedje.”

Karlien is een alleenstaande mama van twee kinderen. “Het zit in mij ingebakken dat dat dan je hoofdrol wordt. Ik ben een echte moederkloek, maar tegelijkertijd wil ook bewijzen dat je leven daar niet stopt. We hebben allemaal nog zoveel meer te vertellen. Ik hoop dat ik andere mensen kan inspireren om hun dromen waar te maken”, aldus Karlien.