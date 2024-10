Maand lang lambiek in de kijker: “Champagne van de bieren”

Tijdens de Maand van de Lambiek, van 25 oktober tot en met 24 november, wil Toerisme Vlaams-Brabant de unieke biercultuur rond lambiek in de verf zetten. “Dankzij de brouwmethode en de typische spontane gisting op houten vaten is het de ‘champagne’ van de bieren”, klinkt het. “Het is een bier dat nergens anders ter wereld te vinden is. De traditie en vakmanschap, gekoppeld aan proeverijen, brouwerijbezoeken, authentieke cafés en innovatieve restaurants, maken de lambiekbeleving tot een uitzonderlijke toeristische beleving.”

Het gezellige karakter van samen met vrienden of familie een lekkere geuze drinken in een authentieke kroeg wil Toerisme Vlaams-Brabant eveneens in de kijker zetten. Daarom organiseert het een fotowedstrijd waarbij je een culinaire fietstocht voor vier personen kan winnen van Happen en Trappen. Deelnemen doe je door een foto te nemen van een glas of de fles geuze/lambiek en de foto te delen op sociale media met de hashtag #maandvandelambiek2024.

"De winnaars fietsen een dag door de regio en stoppen onderweg bij drie verschillende horecazaken waar ze iets lekkers aangeboden krijgen. Want als er één ding is wat men moet doen in het Pajottenland en de Zennevallei, dan is het wel een Oude Geuze proeven”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Toerisme. “In onze regio is het aantal Lambiekproducenten aanzienlijk aan het groeien. In de jaren ’80 waren ze op één hand te tellen. Vandaag zijn er ongeveer 30. We zien ook een echte opmars van de stekerijen.”