Nog tot zondag Futuromarennia in Felix Art & Eco Museum in Drogenbos

In het Felix Art & Eco Museum in Drogenbos kan je nog tot en met zondag naar Futuromarennia, een grote tentoonstelling rond de Oekraïense variant van het 'futurisme', of de avant-garde van begin vorige eeuw. Felix Art en Eco engageerde zich samen met andere Europese musea om de expo een veilig onderkomen te geven tijdens de oorlog in Oekraïne. Voor museumdirecteur Sergio Servellón is dat evident, zeker omdat Felix Art & Eco ook focust op het futurisme en de avant-garde van kunstenaar Felix De Boeck.