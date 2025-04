Regiogenoten genomineerd voor prestigieuze Ultima Publieksprijs 2024

Op de longlist mag Alice Toen niet ontbreken. Op haar honderdste debuteert deze grande dame met haar album De Eeuw van Toen, dat ze in de Brusselse KVS en in de Westrand, in haar thuisgemeente Dilbeek, voorstelde.

Een andere genomineerde is het Brussels Volkstejoeter met 'Nen Air de Famille', gebaseerd op de gelijknamige Franse komedie. Het vertelt het verhaal van een alledaagse familie in café Den Eimel. Het was de dertigste productie van het Volkstejoeter, dat twintig bestaat.

Ook Plantentuin Meise maakt kans op een Ultima, met het lichtfestival WinterFloridylle. Feeërieke lichtinstallaties maken van de botanische tuin een waar sprookjesbos. Het is een van de topevents in de plantentuin met jaarlijks meer dan 20.000 bezoekers.

Tot slot is ook de van Gooik naar Antwerpen uitgeweken Nina Plantefève-Castryck genomineerd. De danseres en choreografe maakt met haar dansgezelschap Flyingmoves kans met 'Het is wat het is', een voorstelling door en voor kinderen.

Stemmen kan nog tot 30 april via de website van Ultima. Op 22 mei kennen we de winnaar die met de award en 10.000 euro naar huis gaat.