Vijftig gedichten prijken op Vilvoordse koeltorens: "Sterker dan een cliché"

Burgemeester Jo De Ro en schepen van Cultuur Katrien Vaes openden gisterenavond officieel de gedichtenprojectie op de koeltorens. De projecties zijn het resultaat van een samenwerking tussen Stad Vilvoorde, Asiat Park, ENGIE en Horst Arts & Music. De partners riepen de Vilvoordenaars in maart op om een gedicht in te sturen. Uit de meer dan honderd inzendingen koos de jury vijftig gedichten die nog tot en met 30 april worden geprojecteerd.

Parkdichter Jurgen Masure had de moeilijke taak om te jureren. “Het resultaat was verbluffend. Zoveel inzendingen, uit alle hoeken van Vilvoorde, van jong tot oud, uit elke wijk en elke afkomst", zegt Masure. "Het imago van onze stad heeft het niet gemakkelijk. Maar deze Vilvoordenaars tonen opnieuw dat er in het taaie weefsel van onze gemeenschap iets zit dat sterker is dan een cliché: fierheid, cultuur, geschiedenis, een eigen gezicht. Vilvoorde is, wie goed kijkt, een werkplaats van poëzie, kunst en fijnzinnigheid. Dit prachtige project bewijst dat nog maar eens.”

Aansluitend werd ook al een tipje van de sluier gelicht van de de internationale première van het videokunstwerk van de Amerikaanse kunstenares Marilyn Minter, ontwikkeld in samenwerking met TICK TACK, dat tijdens het Horst Arts & Music Festival de koeltorens zal kleuren.

De stadsgedichten blijven tot en met 30 april dagelijks te zien. Van 1 tot 3 mei is de video-installatie van Minter opnieuw te bewonderen, met op zondag 4 mei een allerlaatste projectie van alle gedichten.