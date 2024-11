Week van de Friet: Frituur Rosalie bakt ze al bijna 90 jaar goudbruin

Voor wie in Dilbeek de trein neemt, is het een bekend zicht. 40 jaar al zit de familie De Geyndt in de Stationsstraat. Ondertussen al de vierde generatie want frituur Rosalie bestaat bijna 90 jaar.

"Mijn overgrootmoeder Rosalie is in 1935 begonnen," zegt Kim De Geyndt. Samen met haar vader, Francis, staat Kim dezer dagen achter de friteuses. Op al die jaren is er heel wat veranderd. Van het piepkleine frietkot van haar overgrootmoeder, naar de huidige keet met de iconische neonletters en straks, een paar huizen verder, naar een nieuwe locatie. "Het concept blijft hetzelfde, maar dan in het nieuw. We gaan het hier zeker missen, maar het is tijd voor verandering," zegt Kim.

De klanten, die komen toch vooral voor de frietjes. Sommigen komen al twintig jaar hun buik rond eten bij Kims familie. 6 op de 10 Vlamingen gaat al eens naar de frituur en de meesten van hen gaan steevast naar hetzelfde frietkot. "Week van de Friet is de ideale gelegenheid om de klanten te bedanken," zegt Kim, "dat doen we door een extra sausje te geven bij hun bestelling."

Volgend jaar wordt Frituur Rosalie 90. De vraag die elke vaste klant zich stelt: worden ze door een vijfde generatie bediend? "Goh, mijn kindjes zijn nog erg jong, maar ze zijn wel gebeten door het vak en ze eten graag frietjes. We zullen zien," zegt Kim.