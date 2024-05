Vanavond is het zover. Dan opent niemand minder dan Clouseau de Weerdse Bierfeesten. Voor het eerst laat het festival in Zemst niet twee, maar drie dagen muziek horen en het bier vloeien. De kans bestaat dat dit met de nodige regen gepaard gaat, maar daar zijn ze in Weerde op voorbereid. Dat stelden we vanmiddag vast tijdens de laatste voorbereidingen.