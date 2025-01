Zilveren koningsbreuk opnieuw thuis in Eppegem: "Zo mooi als deze, nog niet gezien"

Tegenwoordig heeft de uitdrukking 'de hoofdvogel afschieten' een ironische bijklank. In een schuttersgilde van Sint-Sebastiaan uit Eppegem is het sinds kort opnieuw bittere ernst geworden. Wie in Eppegem de hoofdvogel afschiet, mag zich een jaar lang koning noemen en kan voor het eerst sinds 1930 de koningsbreuk van massief zilver dragen.

De koningsbreuk werd voor het laatst gezien in 1930 en ging toon in de mist der tijden verloren. "Wij hadden een foto die dateerde uit 1930, dat is de laatste foto waar de breuk op te zien is", zegt voorzitter van de heemkundige kring Paul Van de Velde. "Wij hebben enkele maanden geleden vernomen dat de breuk aangeboden werd op de antiekbeurs in Namen door een antiquair uit Mons. Na de beurs hebben we contact gehad en onderhandeld. Dan hebben we de breuk kunnen verwerven."

Leo Linten, de kapitein van de Sint-Sebastiaansgilde, is verguld over de lang verloren gewaande breuk. "Dit is wel de mooiste die ik al gezien heb", zegt de kapitein. "Er is nog een andere, uit Zemst, die bevindt zich in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel en dat is ook een hele mooie, maar zo mooi als deze heb ik ze nog niet gezien." De breuk toont Sint-Sebastiaan, de Heilige Maagd met haar kind op de arm en Sint-Clemens, de patroonheilige van Eppegem.

Ook Van de Velde kan zijn trots niet verbergen. Van de Velde ziet de verwerving van de breuk als een belangrijk symbool voor de lokale gemeenschap. "Het is een uniek stuk. Het is ons doel om als heemkring om dit soort elementen uit de streek te bewaren dus erfgoed is voor ons belangrijk. We vinden dat een ankerpunt voor de toekomst en voor de identiteit van onze gemeenschap", aldus de voorzitter.

Vanaf april begint de schuttersgilde opnieuw met wipschieten.