Ook Sint-Pieters-Leeuw blijft inzetten op verledding openbare verlichting

“Door volop in te zetten op de verledding en slim energieverbruik, geven we het goede voorbeeld en houden we de energiefactuur van onze gemeente onder controle,” aldus schepen van Leefmilieu Jeroen Tiebout. Door de 75%-verledding bespaart de gemeente 175.000 CO2 per jaar. En ook financieel leveren de inspanningen vruchten af. “We slagen erin om de impact van de gestegen energieprijzen op onze begroting te beperken tot een stijging van slechts 2%. Dat betekent een reële besparing voor onze inwoners,” klinkt het bij Tiebout.