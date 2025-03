Handelaars in Schepdaal zien geen klanten door werken in hun straat

In de Eylenboschstraat in Schepdaal worden de nutsleidingen vernieuwd. De handelaars waren op de hoogte van de werken, maar verbaasd dat voor de werken alle toegangswegen naar hun winkels zijn afgesloten. “We hebben begrip voor de werken, maar jammer dat niet gecommuniceerd Dat werd jammer genoeg niet gecommuniceerd. We zijn nog amper bereikbaar voor klanten, die we dan ook steeds minder zien. De werken duren nog een maand”, klinkt het in bakkerij ’t Schepdaals Soethuys. “Eerder deze week werd ook een kabel van Proximus geraakt tijdens de werken. Daardoor werkte een tijdje Bancontact en de wifi niet.”

De bakkerij vraagt daarom klanten om zoveel mogelijk op voorhand te bestellen. “Wij zijn genoodzaakt om minder te bestellen voor de winkel omdat de opkomst van klanten onvoorspelbaar”, klinkt het nog. Gelukkig is er beterschap op komst. De werfleider gaat de werken anders organiseren, zodat zo snel mogelijk twee van de drie toegangswegen bereikbaar zijn.