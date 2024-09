AkzoNobel schrapt wereldwijd 2.000 banen, impact in Vilvoorde en Machelen nog onduidelijk

Met de herstructurering wil AkzoNobel naar eigen zeggen de werking van het bedrijf vereenvoudigen en de kosten verlagen. “Een belangrijk onderdeel van het plan is om wereldwijd 2.000 banen te schrappen”, klinkt het bij Greg Poux-Guillaume, CEO van AkzoNobel. “Het moet de operaties simpeler maken en de besluitvorming versnellen. We hebben de voorbije maanden aangetoond te kunnen groeien. Door onze organisatie te herstructureren maken we ze weerbaarder tegen de onstabiele markt en stijgende loonkosten.”

AkzoNobel wil eind 2025 de reorganisatie afronden. Wereldwijd werken er bij AkzoNobel in totaal meer dan 35.000 mensen, in ons land zijn er dat zo’n 325. Er is nog geen duidelijkheid over de impact in de vestigingen in Vilvoorde en Machelen, al leeft volgens de vakbonden wel 'het gevoel dat er een impact zal zijn.'