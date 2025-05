Alain moest ruim drie weken wachten op geld na misgelopen storting in Batopin-automaat: “Mijn 16.500 euro was gewoon verdwenen”

Op 29 april trok Alain met zijn dagopbrengst van zijn speciaalzaak Philbo in drank en rookwaren naar de Batopin-automaat in de Leuvensestraat. “Het begon allemaal normaal, maar terwijl de automaat die laatste biljetten begon te tellen, viel hij plots uit. Mijn kaart werd uitgeworpen en het scherm ging zwart. Weg geld.”

Volgens Alain was er op dat moment een IT’er van Batopin aanwezig. “Die man heeft de automaat opnieuw opgestart, maar er was geen geld meer te vinden. Geen transactiebewijs, niets. Ze zouden een dossier openen. Maar ik kreeg geen dossiernummer, geen contactpersoon, geen update.”

Wat het nog verwarrender maakt, is de structuur achter Batopin. De organisatie is een gezamenlijk initiatief van de vier grootbanken – BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius. “KBC is mijn bank, dus ik heb daar mijn klacht ingediend. Maar zij zeggen dat ze niets kunnen doen, omdat het toestel van Batopin is. Bij Batopin verwijzen ze me dan weer naar KBC. Mijn bankdirecteur heeft al drie keer contact opgenomen met de hoofdzetel. Niemand krijgt een antwoord van Batopin. Ondertussen krijg ik telkens hetzelfde te horen: ‘Uw dossier is in behandeling.’”

Alain nam intussen contact op met het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), dat een dossier voor hem opende. “Voor hen was dit ook nieuw. Maar zelfs zij raken moeilijk wijs uit wie nu verantwoordelijk is.”

Geen vertrouwen meer

Alain stortte al vaker geld via automaten. “Bij ons gebeurt 40% van de betalingen nog in cash. Wekelijks ga ik storten, meestal zonder probleem. Maar nu weet ik: zo’n automaat vertrouw ik nooit meer. Als ik had geweten dat Batopin een externe firma is die losstaat van de banken, dan was ik daar nooit gaan storten. En ik ben blijkbaar niet de enige. Online vind je tientallen klachten. Het is alsof je tegen een muur praat.”

Batopin: “Zeer uitzonderlijke situatie”

Volgens Julie Kerremans, woordvoerster van Batopin, is het dossier in kwestie intussen afgerond. “Er is inderdaad een dispuut behandeld rond een storting van een vergelijkbaar bedrag aan een automaat in Vilvoorde. We kunnen bevestigen dat het geld werd teruggevonden en inmiddels werd teruggestort aan de betrokken bank. Die zal de terugbetaling aan de klant afhandelen.”

Kerremans benadrukt dat zulke situaties zeldzaam zijn. “Slechts 0,05% van de stortingen leidt tot een dispuut. In dit geval was er sprake van een actieve handeling van een bezoeker die onbedoeld een technische storing heeft veroorzaakt. Zulke gevallen vragen een uitgebreide analyse en een zorgvuldige afhandeling, in samenwerking met de bank van de klant.”

Volgens Batopin kan het bedrijf om redenen van gegevensbescherming geen directe communicatie voeren met klanten. “Dat verloopt altijd via de bank zelf.”

Voor Alain is er nu toch een einde gekomen aan een vervelende periode. Intussen kreeg hij zijn geld terug.