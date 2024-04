Bijeenkomst personeel ExxonMobil loopt niet zoals gepland

Personeelsleden van ExxonMobil kwamen vanmorgen maar kort samen aan de poorten van het bedrijf in Diegem. De vakbonden zouden er een personeelsvergadering houden. Maar de directie maande in een interne mail alle werknemers aan om niet te protesteren tegen de verhuizingsplannen. Onze redactie kon dat bericht inkijken: “Wie meedoet aan de personeelsvergadering is aan het betogen” en “deelnemers hebben niet het recht om in naam van het bedrijf te spreken,” staat er te lezen.

“Dat is intimidatie die wel werkt”, vindt vakbondsafgevaardigde Hans Christiaens (BBTK). “Het personeel wil niet in slechte papieren geraken bij de directie.” De vakbonden willen met spoed een sociaal plan. ExxonMobil zegt het recht op vreedzaam protest te respecteren en de dialoog tussen alle partijen gaande is.

Vorige maand kondigde de directie aan een afdeling te verhuizen naar Londen en dat zou gevolgen hebben voor 36 werknemers. Volgens de vakbonden heeft het personeel twee keuzes: mee verhuizen of ontslag. Bovendien is het niet de eerste keer dat er sociale onrust is binnen het bedrijf. De vakbonden verwijten ExxonMobil dat het bedrijf gefaseerd ontslagen organiseert, om zo de wet-Renault te omzeilen. Maar dat weerlegt het bedrijf, omdat het gaat om verhuisplannen en niet om ontslagen. "Wij voldoen aan alle wet- en regelgeving waar we actief zijn," klinkt het.