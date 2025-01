Binnenkort nieuwe cashpunt in Huizingen: "Binnen bereik van alle inwoners"

De bankneutrale cashpunten duiken op in steeds meer gemeenten. Binnenkort is het de beurt aan de Beerselse deelgemeente Huizingen. Op de hoek van het plein aan de Vaucampslaan en de Oudstrijdersstraat komt een Batopinkiosk waar geld kan worden afgehaald en gestort en waar mensen overschrijvingen kunnen verrichten.

“Er is een dringende nood aan afhaalpunten voor cash binnen bereik van de inwoners", zegt schepen van Lokale Economie Christel Hanssens. "We denken daarbij vooral aan ouderen en minder mobiele mensen. Daarom zal het cashpunt rolstoeltoegankelijk zijn. Ook denken we aan onze lokale economie met onze marktkramers die elke zondagochtend hun markt op het plein hebben.”

De automaat moet nog dit voorjaar operationeel zijn, laat de gemeente weten. Ondertussen zoekt Batopin naar een geschikte locatie om ook in Lot een cashpunt te installeren.