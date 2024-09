Broeklin heeft vergunning definitief op zak: “Na 18 slopende jaren kunnen we eindelijk starten”

Eind vorig jaar leverde Vlaanderen een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het Broeklin-project in Machelen. Die kwam er nadat een eerste vergunning voor Broeklin in maart van vorig jaar werd vernietigd. De Vlaamse regering stelt wel een aantal eisen bij het afleveren van de vergunning, onder meer op vlak van mobiliteit en het aantal handelszaken dat Broeklin mag bevatten.

Even leek de juridische lijdensweg definitief achter de rug, totdat Sobeco ten strijde trok tegen de werkwinkelwijk, maar zij trekken hun beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu in. “Constructieve gesprekken hebben ertoe geleid dat Sobeco zijn beroep intrekt. Het project is daardoor definitief vergund”, zegt Jan Van Lancker, CEO van Uplace. “Nu de jarenlange juridische onzekerheid achter de rug is, kunnen we na een slopend traject van 18 jaar eindelijk van start gaan met de ontwikkeling."

Op een site van meer dan 12 hectare komen maakindustrie en -winkels, recreatie, opleiding en cultuur samen. De werkwinkelwijk moet een pionier worden op het vlak van circulaire economie en voor meer dan 3.000 jobs zorgen. “Broeklin kent een breed draagvlak, zal grote sociale en economische meerwaarde voor de regio opleveren en de toenemende vraag naar moderne en duurzame werk-, winkel- en recreatie-infrastructuur beantwoorden. We willen iedereen bedanken die de voorbije jaren Broeklin heeft vormgegeven en zal meehelpen om de plannen te realiseren”, besluit Van Lancker.