Cora-vestigingen op grens met onze regio sluiten begin volgend jaar de deuren

Ondanks het nieuws dat de Cora-vestigingen volgend jaar moeten sluiten, zijn de winkels vandaag gewoon open. De hypermarkt stapelde de voorbije jaren de verliezen op. Een verrassing is de sluiting dus niet.

"Cora heeft de laatste jaren altijd al verlies geboekt en de aandeelhouders hebben elk jaar een kapitaalinjectie gedaan. Er zijn verschillende redenen waarom Cora zich schaadt. Enerzijds is er de e-commerce, anderzijds het feit dat mensen aan koopkracht verloren," zegt Deniz Agbaba van de socialistische vakbond.

In de Brusselse vestigingen heeft Cora in het totaal zo'n 500 werknemers. Zij willen nu vooral een goed sociaal plan. Of er acties volgen, zal daar van afhangen, denkt de vakbond. "Alles zal afhangen van de flexibiliteit van de werkgever, op welke manier ze het personeel nog iets gunnen. Of ze het personeel op een menswaardige manier willen laten vertrekken of dat ze zich er willen vanaf maken met het minimum," aldus Agbaba.