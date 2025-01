Dag van de Directeur, ook voor Jonas van Sound&Co: “Ik sta nog elke dag op de werkvloer”

Echt directeur voelt hij zich niet, want Jonas staat nog elke dag zelf op de werkvloer. De presentaties in goede banen leiden en ervoor zorgen dat iedereen goed hoorbaar is. Alles moet tot in de puntjes in orde zijn en dat doet hij samen met zijn medevennoot nog altijd graag zelf. “We staan allebei op de werkvloer”, zegt Jonas. “Wij zijn ondersteund door vijf medewerkers, wij doen dat niet helemaal alleen. Maar doordat je elke dag mee op de werkvloer staat weet je wat de klanten willen en wat het resultaat is en moet zijn.”

Maar Jonas beseft ook dat hij als directeur van Sound&Co niet eeuwig kan blijven meedraaien op de werkvloer. Zeker omdat hij de ambities hoog legt. Hij is nog maar 29 en wil graag nog stappen zetten. “Er staan hier op de Hi-Site vaak echte directeurs op het podium en daar kijk je daar toch naar op. Die mannen komen in maatpak toe en spreken een heel managementteam of een heel bedrijf aan”, zegt Jonas. “Ik vind dat knap en kijk naar hen op. Stiekem hoop ik van achter de knoppen in de regie dat het bij ons op een dag ook allemaal wat groter is en dan sta ik daar op het podium mensen toe te spreken.”