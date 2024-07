Dreigende sluiting Audi Vorst betekent ook banenverlies in Vlaamse Rand

In de aankondiging spreekt de directie de intentie uit om tegen 31 oktober 2024 afscheid te nemen van 1.500 werknemers, tegen mei 2025 nog eens 1.100 werknemers, en als er geen alternatieven gevonden worden zullen ook de resterende 300 werknemers hun werk verliezen. Met tal van werknemers van de toeleveranciers erbij, betekent dit een onzekere toekomst voor heel veel mensen. “Deze aankondiging is onaanvaardbaar,” klinkt het bij de Christelijke vakbond. “Het geloof in de expertise van onze medewerkers is sterk en wij zullen samen vechten voor onze toekomst en een toekomst voor de maakindustrie in België.”