Engie laat 150 potentiële nieuwe werknemers kennismaken met centrale in Drogenbos

Het bezoek is een charmeoffensief van de energiereus want hier zijn 15 openstaande vacatures en dat terwijl de energietransitie er nog lang niet opzit. Misschien zitten tussen de deelnemers aan de rondleiding toekomstige collega's met een technisch profiel.

Geert Lefever, verantwoordelijke centrale Drogenbos: “We zoeken mensen die de dagelijkse uitbating of het onderhoud kunnen doen, maar we zoeken ook profielen die mee kunnen werken aan nieuwe projecten. We bouwen bijvoorbeeld het grootste batterijproject in Vilvoorde. Eentje dat zeker tot 2042 in dienst blijft."

Jurgen Thomas, branding en sourcing manager bij Engie: ”Technische profielen zijn moeilijk te vinden. In Vlaanderen staan in de top tien van knelpuntberoepen zo’n vier technische beroepen. Net de beroepen die wij hier nodig hebben. Ik denk aan een meet- en regeltechnieker en een technicus industriële installaties”.