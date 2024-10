Spontane staking uitgebroken bij Vaillant in Drogenbos

De vakbonden melden dat er een grote onzekerheid leeft over de toekomst van het bedrijf. “Een duidelijke langetermijnvisie blijft. Daarenboven rust een enorme druk op de techniekers, mee door een slechte inplanning van klanten. Er is ook al jaren onduidelijkheid over de ecocheques die niet correct zijn uitbetaald geweest”, klinkt het bij de vakbonden in een persbericht. “De druppel die de emmer heeft doen overlopen, is een geval van slecht personeelsbeheer waarbij werknemers onder druk worden gezet om onder dreiging van ontslag een minder voordelig contract te ondertekenen dan hetgeen ze hadden.”

De staking gaat uit van de techniekers, maar een groot deel van de bedienden op de hoofdzetel in Drogenbos zou meedoen uit solidariteit. Klanten die vandaag een afspraak hadden, zullen volgens de liberale vakbond geen installateur zien opdagen. Bij Vaillant werken zo’n 300 mensen.