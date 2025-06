Staking bij koerierbedrijf UPS in Diegem: werknemers vrezen voor hun toekomst

Bij koerierbedrijf UPS in Diegem werken zo'n 800 mensen. De vakbonden vrezen dat de toekomst van ongeveer de helft van hen onzeker is. Er loopt al een tijdje een stakingsaanzegging, maar nu een onderaannemer een vaste stek krijgt op de site, barst de bom. Ze vrezen dat de directie in de toekomst almaar meer met onderaannemers zal werken, wat goedkoper zou zijn.

De vakbonden willen duidelijkheid over het werken met onderaannemers. Ook willen ze dat de directie duidelijkheid schept over de toekomst van de vestiging, want in 2027 loopt het huurcontract af. Vandaag wordt alvast niet gewerkt bij het pakjesbedrijf. Wat de komende dagen zal gebeuren, is nog onduidelijkheid.