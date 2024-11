Technologiereus Cisco sluit Europese klantendienst in Machelen: 124 ontslagen

De Amerikaanse technologiereus Cisco sluit zijn Europese klantendienst in Machelen. 124 mensen verliezen daardoor hun baan, dat is zowat een kwart van de ruim 430 banen die sneuvelen in ons land. De procedure voor collectief ontslag is intussen opgestart. Het is al de tweede ontslagronde dit jaar. In mei moesten al 25 werknemers vertrekken, net als het management. De vestiging in Machelen wordt sindsdien geleid vanuit Nederland.