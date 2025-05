Vakbonden zien weinig hoop voor zuivelfabriek Olympia in Herfelingen

Vorige week maakte het Nederlandse Royal A-Ware bekend dat het de fabriek tegen volgend voorjaar wil sluiten. “De fabriek is dermate verouderd dat ze niet meer voldoet aan de huidige en toekomstige kwaliteitsnormen. De investeringen die nodig zijn om daaraan tegemoet te komen, zijn economisch niet te verantwoorden”, klonk het vorige week in een persbericht. Na afloop van het eerste overleg sinds die aankondiging, zeggen de vakbonden dat de kans klein is dat de plannen teruggedraaid kunnen worden. Ze verwijzen daarbij onder meer naar de financiële situatie, die al enkele jaren slecht is.

Als Olympia sluit, verliezen zo'n 170 werknemers hun baan. De eerste ontslagen zouden deze zomer al vallen, tegen het voorjaar van 2026 zou de sluiting afgerond moeten zijn.