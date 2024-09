Voor een gemiddeld kantoorgebouw in Zaventem betaalt een bedrijf zo’n 64.000 euro aan vastgoedbelastingen. Voor een kantoorgebouw met dezelfde oppervlakte in Brussel verschillen de bedragen van 140.000 tot zelfs meer dan 300.000 euro. Een ander voorbeeld leert dat hetzelfde gebouw in de gemeente Machelen 87.000 euro kost. In Brussel-Stad kost hetzelfde gebouw dan weer ongeveer 230.000 euro aan taksen. Volgens Voka jagen die grote belastingverschillen alsmaar meer bedrijven richting de Rand, met grote gevolgen.

Voka omschrijft de situatie als een gevaarlijke grondverschuiving in het economisch weefsel van onze hoofdstad. “De jobs die verdwijnen uit Brussel zijn immers vaak jobs met hoge toegevoegde waarde die ook heel wat indirecte jobcreatie met zich meebrengt Een dynamisch economisch centrum kan maar floreren als het een ecosysteem met alle mogelijke jobs huisvest. In pakweg Diegem rijzen nieuwe kantoorgebouwen uit de grond, in Brussel veranderen ze in appartementscomplexen of rusthuizen. De wereld op zijn kop: wordt Brussel de slaapstad van de economisch dynamischere Rand?”

Voka Metropolitan pleit daarom voor een pact van fiscale vrede en vraagt dat het Brussels gewest de gemeenten vanuit haar voogdijbevoegdheid bijstuurt wanneer ze met nieuwe belastingen en prijsverhogingen economische activiteiten schaden: “Ondernemingen hebben nood aan een stabiel fiscaal kader, transparantie en moeten weten waar ze aan toe zijn wanneer ze hun begroting opstellen. Geharmoniseerde tarieven op gewestniveau moeten een eerste stap uit het kluwen van de Brusselse fiscaliteit zijn. Een volgende stap is de fiscale handicap aanpakken waarmee de Brusselse ondernemers worden opgezadeld ten opzichte van de concurrentie in Vlaams- en Waals-Brabant.”