Voorzitters Nederlandstalige rechtbanken klagen onderfinanciering aan: "Een rechtsstaat heeft nu eenmaal een prijs"

“De jarenlange onderfinanciering brengt de goede werking van justitie in het gedrang." Dat is de crux van de open brief die de voorzitters van de Nederlandstalige rechtbanken hebben ondertekend. “De recente regeringsmaatregelen vormen slechts de spreekwoordelijke druppel, die de aantrekkelijkheid van het beroep van magistraat en griffier nog verder uithollen", klinkt het bij de de voorzitters van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, de ondernemingsrechtbank en de arbeidsrechtbank in Brussel.

"Het pensioen is de spreekwoordelijke druppel die de emmer heeft doen overlopen, maar in se gaat het daar niet over", zegt Anouk Devenyns van de ondernemingsrechtbank in Brussel. "Het gaat over de gebouwen, de infrastructuur. De gebrekkige digitalisering, die is onvoldoende of totaal niet aanwezig. De personeelstekorten, momenteel in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel zitten we op een effectieve personeelsbezetting van 73 procent."

De voorzitters spreken klare taal in de open brief. “Er is geen justitie zonder mensen, en geen mensen zonder middelen,” besluiten ze. “Een rechtsstaat heeft nu eenmaal een prijs.”