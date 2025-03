Grondwettelijk Hof vernietigt wetgeving Brabantse Wouden niet, maar geeft enige rechtszekerheid aan landbouwers

Landbouwers vreesden dat ze door het Vlaamse parkendecreet moeilijker vergunning zouden krijgen, bijvoorbeeld voor het bouwen van stallen. Ook vreesden ze voor de onteigening van hun gronden, ten voordele van nieuwe bosverbindingen. Het Grondwettelijk Hof gaat niet mee in hun vraag om het decreet te vernietigen, maar biedt de boeren wel enige rechtszekerheid.

"Het is heel belangrijk dat het Grondwettelijk Hof duidelijk zegt dat de plannen rond het Nationaal Park geen beleidsmatig gewenste ontwikkeling zijn. Want dat betekent dat er geen eigendomsbeperkende maatregelen kunnen komen en er dus geen reden is om vergunning voor landbouwbedrijven te weigeren of onteigeningen door te voeren, aldus Lode Ceyssens van Boerenbond.