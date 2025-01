Sluikstorters viseren Tangebeek: "Meer dan degoutant"

Zwerfvuilvrijwilliger Tom Ameye van Mooimakers Grimbergen reageert verbolgen. “Dit sluikstort van autobanden spreidt zich uit over zo’n halve kilometer aan de Tangebeek”, zegt Tom. “Het lijkt alsof de daders 40 tot 50 banden uit een rijdend voertuig in de Tangebeek gooiden. Dat is gewoonweg crimineel. Onze whatsappgroep met vrijwilligers begint nu aan het vierde werkjaar en telt een tiental actieve leden die één keer per maand in groep zwerfvuil oprapen. We hebben reeds naar schatting 2,4 ton zwerfvuil in de eerste drie jaar opgeraapt. We kiezen elke maand een andere locatie.”

“Vaak is dat ergens in Strombeek, maar we komen ook in de andere deelgemeenten, industriegebieden en natuurgebieden. Dat er nu 40 tot 50 autobanden zijn gedumpt over zo’n lengte in de Tangebeek, langs de Humbeeksesteenweg is onbegrijpelijk. We verwittigden de politie en de bevoegde schepen. Zo gortig heb ik het, op Cargovil na, nog niet gezien in Grimbergen. Incovo spreekt over een daling van zo’n 40 % van het aantal sluikstorten ten opzichte van 2019 in onze regio, maar wij als vrijwilligers zien het nog niet meteen. We blijven wel positief en zijn steeds op zoek naar zwerfvuilvrijwilligers die zich willen aansluiten om één keer per maand in groep te gaan rapen.”

Schepen Chantal Lauwers (Vernieuwing) reageert onthutst over dit nieuwe sluikstort. Ze ging nadat ze de melding binnen kreeg ook ter plaatse. “Dit is een harde slag in het gezicht van de vrijwilligers die zwerfvuil opruimen”, zucht de schepen. “Maar dit is ook een kaakslag voor de gemeentediensten en alle inspanningen die we doen om onze gemeente proper te houden. Dit sluikstort gebeurde dus op een doodlopend stuk weg tussen het Natuurreservaat Ter Tommen en de achterkant van de site met breekwerven. Er staan effectief betonblokken, zodat enkel fietsers er door kunnen, maar hier hebben sluikstorters heel veel moeite gedaan om door te rijden. Ze reden naast de blokken en riskeerden zelfs twee keer vast te zitten in de diepe modder: één keer naast de betonblokken en één keer bij het keren in de smalle baan, die eigenlijk een fietsverbinding is. We gaan nog extra betonblokken bijplaatsen natuurlijk. Maar het is ongelofelijk welke moeite die sluikstorters doen om zoveel banden te dumpen. Het gebeurde allicht ’s nachts, anders valt dit teveel op. Daarnaast is het inderdaad zeer bedenkelijk dat ze dit over een lengte van zo’n halve kilometer doen. Dat is toch doelbewust de natuur vernietigen...”