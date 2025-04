Hallerbos kleurt bijna paars: “Kom niet met de auto naar de hyacinten kijken”

Bezoekers wordt gevraagd om, vooral tijdens piekdagen, niet met de wagen naar het bos te komen, maar de gratis shuttlebussen en fietsen te gebruiken die een vlotte verbinding bieden tussen het station van Halle en het Hallerbos.

Schepen Mark Demesmaeker: “In samenwerking met De Lijn voorzien we op piekdagen gratis shuttlebussen tussen het centrum van Halle en het Bosmuseum, met haltes aan het Stationsplein, de Welkomstlaan en de Slingerweg. De bussen rijden op 12, 13, 19, 20, 21, 26 en 27 april en op 1 mei van 9 tot 19 uur.

Comfortbus en fiets gratis lenen

Nieuw dit jaar is een gratis pendeldienst met een elektrische comfortbus voor 65-plussers, zwangere vrouwen en mensen die minder goed te been zijn. Om technische redenen is die bus niet geschikt voor rolstoelgebruikers. De comfortbus rijdt tussen 9 en 17 uur tussen het Bosmuseum en het kruispunt Achtdreven, dieper het bos in. Tijdens piekdagen kan je ook een gratis fiets lenen bij het fietspunt onder het afdak van het NMBS-station.”

Ook burgemeester Eva Demesmaeker vraagt om de wagen thuis te laten. “Als je toch met de auto komt, vermijd dan de parkings bij het Hallerbos, want die raken snel vol, vooral in de weekends en op 1 mei. We voeren extra controles uit en foutparkeerders riskeren een boete. “

Halle heeft grootste hyacintentapijt van Vlaanderen

Goedele Van der Spiegel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos: “In het zuiden van Oost- en West-Vlaanderen zijn er minstens tien bossen met paarse hyacintentapijten die zeker een bezoekje waard zijn. Een handig overzicht vind je op onze website hyacintenfestival.be. Het Hallerbos heeft wel de grootste oppervlakte aan hyacinten en uiteraard is ook daar iedereen welkom. We vragen wel om de richtlijnen van onze boswachters en vrijwilligers op te volgen en de kwetsbare bloemen niet te vertrappen door op de paden te blijven.”

Hou de bloei in de gaten via deze link.