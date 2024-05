Werf ecoduct Halle opengesteld voor Open Wervendag

Het ecoduct wordt maar liefst 65 meter breed. Wandelaars en fietsers krijgen daar vijf meter van, voor auto's is er in tegenstelling tot vroeger geen plek meer. Het grootste deel is natuurlijk voorbehouden voor dieren. De brug moet de twee helften van het Hallerbos, sinds de jaren zeventig gescheiden door de Ring, weer met elkaar verbinden. “Uit studies bleek dat een aantal diersoorten, zoals vossen, zich vooral aan de kant van de Buitenring bevonden en minder in het stuk bos aan de kant van de Binnenring. Bij reeën zagen we het omgekeerde,” licht boswachter van Natuur en Bos Thomas Boonen toe.

In het najaar van 2024 moeten beide kanten van het Hallerbos weer met elkaar verbonden zijn.