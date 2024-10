De toekomst van dierenasiel De Ark van Pollare is verzekerd: “Bestuurslid kocht de gebouwen”

De vele vrijwilligers halen opgelucht adem nu er geen einde komt aan de werking.

”Het is al meer dan 10 jaar mijn missie om dieren in nood te helpen. We voorzien ze van opvang en onze vrijwilligers zorgen dat ze aansterken en in de watten gelegd worden. Dat De Ark van Pollare zou stoppen omdat de gebouwen zouden verkocht worden, raakte mij diep. Ik lag er wakker van dat de dieren op straat zouden belanden en de vrijwilligers hun dagelijks doel zouden verliezen”, zegt zaakvoerder Ellen Van Assche.

De gebouwen moeten niet verkocht worden omdat Geert Van Moer uit Humbeek die aankoopt. Met zijn bedrijf voorziet hij de nodige middelen. Geert zit mee in het bestuur van de Ark van Pollare.

Iedereen welkom

Elke eerste zondag zwaait De Ark van Pollare zijn poorten open en kan het grote publiek langskomen. Nu zondag maken ze er van 10u tot 16u een feestelijke zondag van bij de Ark. Die dag staat in het teken van Werelddierendag en het voortbestaan.

“Hoe meer we mensen kunnen overtuigen van onze slogan ‘Adopt, don’t shop’, hoe beter. We zijn geen klassiek dierenasiel, maar een dierenopvang en een zorgboerderij. Onze dieren verdienen een goede thuis, veel liefde en een goed gevuld voederbakje. Mijn hart loopt over nu De Ark kan blijven verder werken” zegt Ellen.