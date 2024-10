Dierenasiel Ark van Pollare treft 380 dode kippen aan in transportbakken: “Dit hebben we nog nooit gezien”

De Ark van Pollare kreeg gisterennamiddag een oproep binnen van de politie. Iemand had hen opgebeld met de melding dat er in een loods Herzele, Oost-Vlaanderen, al een tijdje kippen in transportbakken stonden opgestapeld. Het zou om een honderdtal dieren gaan, maar wanneer vrijwilligers van de Ark er toekomen, merken ze dat het om veel meer kippen gaat.

“Bij aankomst in de loods troffen we 790 kippen aan. 380 waren dood, 410 konden we redden. Terwijl iedereen de dieren vierde op Werelddierendag, sloeg bij ons de bom in”, aldus Ellen Van Assche van De Ark van Pollare.

"Het was echt verschrikkelijk. Zoiets hebben we eigenlijk nog nooit gezien. De kippen zaten waarschijnlijk al meer dan een week opgesloten zonder eten en drinken” vult Sara Apers aan, zij is voorzitter van vzw De Ark van Pollare.

De kippen die in veiligheid konden gebracht worden, worden opgevangen in de grote stallen van de vzw. "Gelukkig waren die net zo goed als leeg," gaat Apers verder. "Maar er is meer nodig dan een opvangplek natuurlijk. De dieren hebben veel eten en extra vitaminen nodig om weer aan te sterken. We doen daarom een dringende oproep naar wie thuis nog bv. maïskolven heeft liggen. Dat zou al een grote hulp zijn. Ook financiële steun is meer dan welkom, want heel wat kippen zullen naar de dierenarts moeten."