Gemeente Asse geeft opnieuw negatief advies voor bouw windturbines

In 2023 diende Elicio NV al eens een aanvraag in voor de bouw en uitbating van twee windturbines. Ondanks een negatief advies van de gemeente Asse kreeg het project toen een voorwaardelijke omgevingsvergunning van de Vlaamse overheid. Maar zowel de gemeente Asse als buurtbewoners gingen daartegen in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De Raad volgde de argumenten van de gemeente en de buurtbewoners van de Goede Luchtwijk en vernietigde de vergunning, waardoor het dossier op tafel van de Vlaamse overheid terechtkwam. Maar Elicio voegde nieuwe projectinhoud toe aan het dossier, waardoor de gemeente Asse een nieuw openbaar onderzoek moest organiseren en een nieuw advies moest uitbrengen. Dat blijkt nu opnieuw negatief te zijn, "omdat de windturbines niet in het landschap passen". Het is nu uitkijken naar wat de Vlaamse overheid beslist.