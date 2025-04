Recyclageparkwachter André gaat met pensioen: “Er zijn ‘sjarels’ die zich niet aan de regels houden”

Bij afvalintercommunale Incovo is vandaag recyclageparkwachter in Zemst André uitgezwaaid. De man gaat met pensioen en z'n bazen wilden hem in de bloemetjes zetten. André vond bij Incovo een tweede leven na een job als vrachtwagenchauffeur. Hij wou graag nog een jaartje doorgaan, maar z'n gezondheid laat het niet meer toe.