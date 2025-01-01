Primeur in Plantentuin Meise tijdens themadag ‘Zaaien met impact’

Plantentuin Meise heeft gisteren de themadag 'Zaaien met impact' gehost. De themadag is een onderdeel van het internationaal project EXPBIO, wat de afkorting is van Expanding transnational capacities to strengthen plant biodiversity and restoration in the North Sea region.

Het Vlaams departement Omgeving en de Landmaatschappij en Plantentuin Meise werken samen met internationale partners om bij te dragen tot meer biodiversiteit en het herstel van ecosystemen in de regio rond de Noordzee. Onder andere door meer inheemse zaden te verzamelen. “Streekeigen zaden zijn de bouwstenen voor veerkrachtige ecosystemen. Met EXPBIO willen we niet alleen de beschikbaarheid verhogen, maar ook kennis, samenwerking en bewustzijn vergroten,” aldus Gunilla Hell Bellman, projectmanager EXPBIO.

Tijdens de themadag is uitgepakt met een nieuw snufje: de Zwitserse eBeetle is de eerste commerciële zaadoogstmachine van wilde zaden. Ideaal om inheemse en streekeigen zaden veel sneller en efficiënter te verzamelen.

Op woensdag 1 oktober, na het nieuws, in Over de Rand gaan we dieper in op de rol die de Plantentuin in het project speelt.