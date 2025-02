Vlaanderen en actiecomités raken het niet eens over vernieuwing sluizen Dender: "Ik word er niet vrolijk van"

In 2010 belooft Vlaanderen dat het acht sluizen en stuwen op de Dender dringend zal vernieuwen. Vijftien jaar later is geen enkele klaar. In Geraardsbergen zijn de werken in 2017 stilgelegd na protest van een milieuvereniging. “Telkens opnieuw zijn er actiecomités die de vergunning aanvechten en met succes. Telkens wordt de vergunning vernietigd. Dat is een spijtige zaak want eigenlijk moet het algemeen belang primeren", zei minister van Openbare Werken Lydia Peeters na de overstromingen in de Dendervallei vorig jaar.

De opvolger van minister Peeters, Annick De Ridder, bevestigt dat er de voorbije maanden gesprekken zijn gevoerd met de actiecomités die de vernieuwing van de stuwen aanvechten. Die nieuwe stuwen kunnen veel meer water afvoeren dan nu het geval is, waardoor ook de kans op wateroverlast in Affligem, Roosdaal en Liedekerke daalt. “De mensen en middelen staan klaar om te starten met de werken, maar de juridische procedures verhinderen ons momenteel om bepaalde werken op te starten. Ik kan wel zeggen dat er grote inspanningen zijn gebeurd om zowel formeel als informeel te bemiddelen, maar tot op heden is er geen compromis. Ik vind dat vreselijk, het zijn zaken waar ik niet vrolijk van word”, aldus De Ridder.

Intussen werkt Vlaanderen wel verder aan het Strategisch Plan Dendervallei. Zo heeft het 20 miljoen euro vrijgemaakt voor de aankoop van woningen. "Ondanks de uitgebreide maatregelen kunnen een 90-tal gebouwen niet bijkomend beschermd worden omdat daardoor andere soorten wateroverlast zouden optreden of op andere locaties nog grotere schade zou ontstaan. Eigenaars van deze gebouwen, kunnen nu al verkopen, maar zijn daartoe niet verplicht”, klonk het bij de goedkeuring van het plan vorig jaar. De Ridder heeft in de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams Parlement gezegd dat er voor 45 woningen onderhandelingen lopen.