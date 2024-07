Big Jump in Overijse: meer aandacht vragen voor waterkwaliteit lokale waterlopen

Proper water is van levensbelang voor natuur, mens en dier, maar de uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit blijven bestaan. “Ons grond- en oppervlaktewater is door verschillende factoren sterk vervuild en vaak van slechte kwaliteit. Metingen in 2023 wezen uit dat slechts 1 van de 195 Vlaamse waterlopen in goede staat is, dat wil zeggen dat aan de verschillende voorwaarden van de Kaderrichtlijn Water wordt voldaan. Een bedroevend cijfer dus,” stelt medeorganisator Good Planet in een persbericht.

In het meer springen in Overijse kan om 15u, maar alleen als je om 14u30 mee de opwarming hebt gedaan. Vanaf 14u zijn er in de Meerlaan ook informatiestandjes over de plannen met de Ijse, de Laan en de Dijle.