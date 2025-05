Bijen in de bloemetjes op Wereld Bijendag: "Gaat het slecht met de bij, gaat het slecht met de biodiversiteit"

Het is een topjaar voor de Vlaamse imkers. Door de aanhoudende droogte wordt de nectar niet uit de bloemen gespoeld waardoor de bijen kunnen doorwerken om honing te produceren.“We zien dus die honingzolders daarop staan, die bovenste bakken, daar kan ongeveer een twintig kilo in", zegt Geert. "Maar soms als het weer uitzonderlijk is zoals dit jaar zijn er mensen die daar 4 van die honingzolders opzetten en dan komt er natuurlijk meer uit."

Honing maken is allemaal goed en wel, maar bijen hebben wel taken. Met World Bee Day wil de Verenigde Naties aandacht vragen voor de belangrijke rol die de bij speelt in de natuur. “Uiteraard de bestuiving van onder meer fruit, alle soorten fruit, denk aan kersen, appels, peren", zegt Geert. "En natuurlijk de bij maakt deel uit van de biodiversiteit en als het slecht gaat met de bij dan gaat het slecht met de biodiversiteit, en automatisch komen we in de problemen.”

De Aziatische hoornaar is tegenwoordig de belangrijkste vijand van de honingbij. Met de Imkers van het Pajottenland deelde Geert al heel wat vallen uit om de exoot te bestrijden. "De hoornaar kan je vangen in het vroege voorjaar, nu is dat voorbij, dan kan je vallen plaatsen in de tuin met een beetje suiker, beetje bier, wijn, er moet altijd een beetje alcohol in zijn, anders komen de bijen erop af", zegt Geert "Als je er een te pakken krijgt, zet je die een uur in de diepvries en dan is er al een hoornaar minder."