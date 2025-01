Bosuilen slaan hun vleugels uit: " Ook in stadsparken"

Je hebt het 's nachts misschien zelf al gehoord: de spookachtige roep van de bosuil. De kans wordt alleszins steeds groter, want de dieren doen het goed in onze regio. Ze zitten al lang niet meer alleen in de Ardennen, maar ook in parken en tuinen. "Omdat er veel voedsel is", klinkt het bij Vogelbescherming Vlaanderen, "en omdat de concurrentie in de grote bossen groeit."

"Het is typisch een soort die in bossen voorkomt, maar daar zijn nog andere predators, zoals vossen", June Heene van Vogelbescherming Vlaanderen "dat zijn dieren die ook op muizen jagen, dus ook prooien die bosuilen graag eten." Concurrentie noopt de uilen dus om hun vleugels uit te slaan.

"Bovendien, de menselijke omgeving wordt steeds beter en beter voor muizen en ratten enzovoort. Bosuilen volgen, dus het is logisch dat je ze tegenwoordig ook in stadsparken ziet", zegt June. Bijvoorbeeld in het park rond de Charleroyhoeve gedijt een bosuiltje.

De uilen laten zich vaker horen dan zien. June heeft nog een tip voor wie ze toch overdag wil spotten. "Ze kiezen dikke takken vlakbij de boomstam. Dat is waar bosuilen vaak op gaan zitten, daar voelen ze zich iets zekerder. Daar zitten ze overdag te rusten", tipt June.

Heb je er zelf een bosuil gespot? Laat de plek dan gerust achter op waarnemingen.be, de website van Natuurpunt. Zo kunnen ze goed bijhouden oehoe veel er zitten.