Eeuwenoude zilverlinde in Melsbroek gekapt: “Stukje dorpsgeschiedenis verdwijnt”

Met de kettingzaag werd vanochtend een einde gemaakt aan een stukje Melsbroekse geschiedenis. Na bijna 300 jaar gaat de zilverlinde tegen de vlakte. “Ondanks dat het hof van Zellaer een tiental jaar geleden werd afgebroken, is de boom blijven staan. Het was al die tijd een herkenningspunt in de gemeente. Een boom is maar een boom gaat men zeggen, maar langs de andere kant het is een symbool. De mensen hechtten veel belang aan die linde”, zegt Jean-Paul Dierickx, gids in Steenokkerzeel.

De zilverlinde, die zo’n 22,50 meter hoog is, dateert vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw, maar is nu zo goed als afgestorven. “De takken zijn kurkdroog en we konden niet langer het risico nemen dat er bij één of andere storm al takken zouden uitvallen”, zegt schepen van Milieu Marleen Ral. “We hebben zo lang gewacht omdat we de hoop hadden elke zomer dat het toch goed zou komen. De stam blijft staan. Wat ervan overblijft gaan we koesteren. Misschien herpakt de boom zich toch nog op één of andere manier. Dan zullen we het parkje hier terug mooi inrichten als eerbetoon aan de linde.”