Enorm sluikstort aan de Boskant naast A12 in Meise: "Daders zijn gefilmd, onderzoek loopt"

Voorbijgangers konden hun ogen niet geloven hoe groot het nieuwe sluikstort wel is. Toen de vrijwillige sluikstortcoach L.L. de melding binnen kreeg en ter plaatse ging kijken, was hij zelf verbaasd over de grootte van het sluikstort. “Het gaat om een zestal dumpingen in een doodlopend zijstraatje van de A12 met materialen van een winkel die ontmanteld werd in het Brusselse”, zucht de sluikstortcoach.

“Hier verschiet ik helaas zelfs niet meer van. In datzelfde straatje zijn op 17 juli 2024 ook al acht vrachtwagens gedumpt en de week nadien opgeruimd door afvalintercommunale Incovo. De gemeente plaatste toen drie betonnen blokken van elk twee lang aan de toegang van de Boskant met de A12. Ik kreeg van een buur melding dat die blokken opzij zijn geschoven.”

“Incovo, de politie en de gemeenschapswacht zijn meteen op de hoogte gesteld. Er worden nu camerabeelden onderzocht, de daders zijn immers gefilmd. De Boskant werd na opruiming opnieuw afgezet met drie zware betonblokken en nog eens vier erachter. In hoop dat dit de hardleerse sluikstorters tegen zal houden.”

“Het valt ook op dat ik in de vakantieperiode drie keer zoveel sluikstortingen moest doorgeven dan de andere maanden. Voor de regio waar ik vrijwilliger ben, zijn er zo’n 35 sluikstortingen per jaar, nu zit ik al aan 30. De laatste veertien dagen heb ik er acht gehad hier in mijn regio, een zone van zo’n 3 à 4 km in de omtrek van Nerom, Westrode en langs de A12.”