Extra druk in vogelopvangcentrum in Malderen door slechte weer: “Jonge dieren kunnen nog niet tegen koude en regen"”

De lente is een maand geleden gestart en dat betekent ook veel pasgeboren dieren in de natuur. Veel van dat nieuw leven heeft enkele lastige weken achter de rug. “Momenteel worden vooral jonge bosuilen, jonge vossen, marters, koolmees, pimpelmees en merels binnengebracht”, zegt Marc Van De Voorde van het opvangcentrum in Malderen. “Het is deze periode altijd druk in het opvangcentrum, want heel wat jonge dieren raken in problemen als ze hun nest verlaten. Daarbij komt dat het de voorbije weken vaak koud en nat geweest. Die jonge dieren worden tot op hun vel nat en krijgen dan longontsteking of een andere ziekte.”

Marc merkt dat heel wat dieren worden binnengebracht omdat voorbijgangers ze op de grond zien liggen. “Maar dat betekent niet dat ze daarom ziek zijn”, klinkt het. “Sommige vogels zijn nu eenmaal aan het leren vliegen en vallen daarbij uit hun nest. Ze verkeren dan wel degelijk in nood, maar soms rapen mensen het diertje op terwijl de ouders van de jonge vogel nog in de buurt zijn. Het is altijd beter dat een dier in de natuur kan opgroeien. Hoe ze moeten vliegen, dat kunnen wij niet aanleren”, aldus Marc.