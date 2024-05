Gloednieuw park Woluwedal: van vergeten rivier naar klimaatrobuuste vallei

Heel wat inwoners zijn de Woluwe letterlijk uit het oog verloren. Logisch, want de rivier zat deels ingekokerd. Door de Woluwe opnieuw bovengronds te brengen en te verbinden met de natuur, wordt een aaneengesloten groenblauw netwerk in de Vlaamse Rand gerealiseerd. In het park Woluwedal krijgt de rivier de hoofdrol en kunnen de mensen opnieuw genieten van de natuur.

Open rivier met meer ruimte voor water

Ten noordoosten van Brussel wurmt de Woluwe zich door het meest dense infrastructuurnetwerk van Vlaanderen. De rivier werd er grotendeels ingekokerd en onder de grond gestoken. Samen met haar zijlopen verdween ze bijna volledig uit het landschap.

Door de Woluwe terug naar de oppervlakte te brengen en ze te verbreden, krijgt ze meer ruimte en kan ze meer water bergen. Bij hevige regen verlaagt zo de druk op het rioolstelsel, is er minder kans op wateroverlast en stroomt het regenwater via de Woluwe naar de Zenne.

Ecologische en recreatieve opsteker

Niet alleen de kans op wateroverlast neemt af, ook voor de lokale biodiversiteit is het nieuwe park Woluwedal een flinke opsteker. Zo kreeg de Woluwe natuurlijke oevers en transformeerden het bijgelegen kunstgrasveld en voetbalplein tot een park met 1,3 hectare bos. Tijdens de graafwerken ontstonden zelfs een aantal nieuwe waterbronnetjes.

Zitbanken en natuurlijke speelelementen maken van het gebied een recreatieve ontmoetingsplek. Via een verlaagd natuurlijk terras langs de oever komen spelende kinderen tot vlakbij de Woluwe en leren ze de rivier kennen. Fietsers vinden er dan weer een leuke stopplaats om even op adem te komen langs de naastgelegen fietssnelweg F202. Het Woluwepad brengt wandelaars voorbij de Leuvensesteenweg richting de Julien Trekkerstraat.

Breed partnerschap versterkt groenblauw netwerk Woluwevallei

Het park Woluwedal is een realisatie van de VMM en lokaal bestuur Zaventem in nauwe samenwerking met Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Bosgroep Vlaams-Brabant en Kiemkracht vzw en wordt financieel ondersteund door Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Randfonds en ALD Automotive.

Het is één van de vele acties van het Strategisch Project ‘Leve(n) de Woluwe’ waarin tal van partners zich engageren om de riviervallei in ere te herstellen.