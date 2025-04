Grimbergen zoekt naam voor nieuw park: "Benieuwd naar wat er uit de bus zal komen"

Tussen het recreatieve vliegveld en de Oyenbrugmolen aan de Maalbeek heeft Grimbergen een nieuw park ontwikkeld. De officiële opening staat pas gepland voor september, maar er is nog geen naam. De gemeente lanceert daarom een oproep aan alle burgers om met ideeën op de proppen te komen.

Vandaag kunnen Grimbergenaars al een kijkje nemen in het park, maar, zegt burgemeester Laeremans, voorzichtigheid is geboden want de pas aangeplante bomen zijn nog erg fragiel. Behalve jonge bomen heeft het park ook een kijkheuvel en een splitterbox. De splitterbox, een verdekte opstelplaats voor vliegtuigen, is tijdens de onthardingswerken bloot gelegd.

"Grimbergenaren uit de dichte of verre buurt kunnen een suggestie doen", zegt burgemeester Bart Laeremans aan VRT NWS. "Eigenlijk kan iedereen die wat kennis heeft over de plek en de toponiemen in de wijk een originele suggestie bedenken. We zijn benieuwd naar wat er uit de bus zal komen."

Inwoners kunnen een suggestie indienen op de website van de gemeente. Het Kraaienschutterspark is de eerste suggestie. Wie een naam in gedachten heeft, kan die kwijt tot het einde van mei. Van 1 tot 30 juni gaan de stembussen open, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij het schepencollege, dat een naam zal kiezen uit de top drie.