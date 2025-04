Halle roept inwoners op bronnen in kaart te brengen: “Van groot belang om wateroverlast en droogte aan te pakken”

Dankzij het heuvelachtige landschap en de specifieke ondergrond, vind je in Halle heel wat waterbronnetjes. Bronnen zijn van groot belang voor de biodiversiteit in het landschap. Plan Boommarter wil samen met vzw Coördinatie Zenne een inventaris van de bronnen opmaken. Ze spelen namelijk een belangrijke rol in het beheersen van wateroverlast.

Privéterrein

Om het watersysteem beter te begrijpen, zijn vrijwilligers sinds december vrijwilligers op pad om bronnen te inventariseren. Er zijn intussen al heel wat bronnen gevonden, maar vrijwilligers kunnen niet zomaar privéterreinen betreden en daarom doet Plan Boommarter een oproep aan de inwoners van Halle. Mensen met een bron op de eigendom worden gevraagd om een mail te sturen naar [email protected].

Plan Boommarter gebruikt de informatie enkel binnen het kader van dit project.