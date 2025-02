Handen uit de mouwen voor kikkers en padden: "Van hun winterverblijfplaats naar hun voortplantingspoelen"

De Vlaktedreef loopt dwars door het Zoniënwoud en verbindt Tervuren en Jezus-Eik. Over een afstand van ongeveer 1 kilometer liggen hier 11 bufoducten of amfibieëntunnels. Het is het grootste oversteekproject voor amfibieën in heel Europa. De tunnels zijn verwerkt in verkeersdrempels en onder wildroosters op het fietspad.

"Wij moeten sowieso de amfibieëntunnels reinigen om een vrije doorgang te hebben voor padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijfplaats naar hun voortplantingspoelen", zegt Ronny Van Caenenberg van Natura Zoniën. "Dat doen we om de vier, vijf jaar. Dat hoeft niet al te proper te zijn, maar er moet wel een vrije doorgang zijn. En de tunnels mogen ook niet onder water staan door obstructies van bladeren en takken."

Tot 1995 hielp Natura Zoniën de amfibieën oversteken op de ambachtelijke manier: de dieren opvangen langs de kant van de weg en vrijlaten aan de andere kant van de Vlaktedreef. Met de komst van de bufoducten hoeft dat niet meer. "De aanleg van de tunnels gebeurde met een tweeledige bedoeling. Eerst en vooral de dieren veilig de straat onder leiden. En ten tweede, een ontsnippering realiseren tussen het Zoniënwoud en het geografisch arboretum van Tervuren", zegt Van Caenenberg.

De actie van Natura gebeurde net voor de jaarlijkse trek van het winterverblijf naar de liefdespoelen. "Normaal gebeurt dat vanaf een twee, drie opeenvolgende nachten met een minimumtemperatuur van vijf graden, dan ontwaken die dieren en beginnen ze te trekken", zegt Van Caenegem. Op dit moment houden de amfibieën nog hun winterslaap.