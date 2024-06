Het Zennepad krijgt meer vorm met drie nieuwe bruggen

In Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw komen er drie nieuwe Zennebruggen. Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) maakt daar extra geld voor vrij. Samen met de drie gemeenten investeert hij 500.000 euro in drie ontbrekende stukken van het Zennepad. Er komt een nieuwe brug aan de Suikerkaai in Halle, één ten noorden van het Catalabos en één ten zuiden van dat bos.