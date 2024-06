In Alsemberg bij Beersel is bloemenpluktuin Bloemberg feestelijk geopend met een brassband, picknick en een keramiekworkshop. Met de tuin gooit Sofie Vanden Borre haar leven over een heel andere boeg, want ze werkte jarenlang als juriste. Zich omringen met de schoonheid van bloemen en dat kunnen delen met anderen, is dan ook iets waar ze naar op zoek was.