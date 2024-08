Natuurpunt ziet ‘bamboebos’ in Liedekerke liever verdwijnen: “Iedereen mag hier gratis bamboe komen halen”

'Bamboeland' ligt niet ergens in de tropen, maar wel in Liedekerke. Het is de bijnaam van een stuk grond van 1.400 vierkante meter vol bamboe in natuurgebied de Palitsebeekvallei. Mooi, maar Natuurpunt wil er zo snel mogelijk vanaf om ze te vervangen door inheemse boomsoorten. Iedereen die dat wil mag bamboe komen halen.